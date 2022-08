Futebol de botão uma arte e uma paixão Nacional

O Futebol de botão é uma arte que persiste a varias gerações e passa de pai para filho.

E mesmo na época dos jogos virtuais e eletrônicos praticar futebol de botão ainda é realidade para diversas pessoas da nossa Cidade . Estado e País.

Em tempo de que todos estão em sua residencia nada melhor de que relembrar com seus filhos , amigos ou parentes grandes jogos que estão guardados em nossa memoria e refazer eles em uma partida de futebol de botão.

Existe no Brasil e fora dele varias associações de futebol de botão que agrega centenas de praticantes da arte de se jogar botão.

Existe diversas formas de jogar e existe até atletas que representam seus times em competições oficias dentro e fora do nosso Brasil.

Ainda que no futebol de botão não existe barreira de seu time do coração independente da sua divisão profissional jogue ou faça uma final de Campeonato com o melhor time do mundo.

Ou ainda que o time amador de sua cidade jogue uma partida contra uma Seleção ou uma equipe campeã do Mundo.

O Futebol de botão faz a sua casa um grande estadio cheio de paixão e emoção e onde sua imaginação é livre para criar qualquer partida de futebol .

O Portal Guaçuano conversou com um grande especialista na arte de desenvolver e ainda manter este esporte que desperta paixão em diversos corações no nosso Brasil.

E fez uma pequena entrevista com o Paulo Thiago que respondeu algumas perguntas da reportagem .

Qual time de botão marcou sua vida.

Os meus primeiros times foram CORITIBA X CORINTHIANS. Ganhei do meu Pai quando tinha 8 anos. Não tinha mesa de botão ainda. Então eu riscava a mesa da cozinha pra jogar.



Além de gostar você também trabalha na produção dos jogos de botão de forma artesanal.

Sim, eu depois de anos longe, uns 20 anos resolvi voltar a praticar. Aqui em Curitiba são poucas as lojas q vendem. E os pela internet são meio salgados. Então procurei videos de como produzir. E hoje tenho 100 produzidos artesanalmente. Inclusive os goleiros. Que são de caixa de fósforos. Gosto de fazer e inventar os goleiros.

Os jogos de botão é um hobby que pode ser praticado por todas as idades

Sem dúvida eu comecei com 8 e hoje tenho 39 e minha espiração foi meu Pai tem mais de 60 e ainda joga.

Com qual idade pode se iniciar aí no hobby dos jogos de botões

Eu iniciei com oito anos. e acredito que seja uma boa idade, pois já entende um pouco de futebol e saberá assimilar as regras.

Quando surgiu sua paixão por jogos de botão.

A paixão surgiu mesmo aos 10 anos. Mas com 8 anos ganhei meus primeiros times e nem sabia que existiam.

Naquela época era só carrinho e desenhos e depois veio a mesa de botão dada pelo meu Tio, e em sequencia sempre ganhava de aniversario ou dia das crianças mais times.

Ai sim, começou a paixão. Meu pai passou os botoes dele para mim e tenho até hoje. Isso meados dos anos 90.

Qual a medida oficial dos botões e dos campos

As medidas oficiais são essas de 1,20×80 e 1,55×90 ,1,87×1,20 cm e diversos outros tamanhos algumas profissionais e outras apenas para a diversão de todos. Mas qualquer mesa é mesa. O que importa é a diversão.

Os botões clássicos é o que tem mais valores para quem prática este hobby e esporte.

Não necessariamente. Sempre o 1° que você ganha será o que tem maior valor. Meus primeiros foram guliver cristal. Mas hoje jogo com os de vidrilhas.

Se faz um lindo trabalho aí ajudando através de seu Facebook os iniciantes na arte si futebol de botão. O que leva a ajudar as diversas pessoas do que gostam deste hobby no Brasil,

O que me leva é primeiramente os ensinamento dos meus Pais. Ajudar sempre que puder o próximo. E segundo eu no começo não tinha muita habilidade em fazer os meus times. Então através da internet fui buscando ajuda e vi o quanto faz falta alguém lhe dando dicas, ideias e ensinamentos. Claro, que cada um tem seu estilo de montar, customizar. Mas um empurrão sempre é bem vindo.

No final da reportagem Paulo Thiago aproveitou para agradecer a oportunidade de compartilhar sua paixão com todos os leitores do Portal Guaçuano e se colocou a disposição de todos através das suas redes sociais.

Quem tiver interesse e quer dicas estou a disposição.



Facebook PAULUS THIAGUS FUT MESA.

Instagram PAULUS THIAGUS FUT MESA .

Ainda comentou sobre a pratica do futebol de botão Cassimiro Neto .

O jogo e botão pode ser praticado por qual idade ?

Os jogos de botão é um hobby que pode ser praticado por todas as idades:

Sim sem dúvida, todas idades podem jogar o nosso maravilhoso mundo do Futebol de Botão, independente de sua cor de pele, opção sexual ou até mesmo religião é um esporte para todos sem excluir ninguém o mais legal é agregar a amizade que conquistamos no decorrer do tempo com esse esporte.

Qual jogo de botão marcou sua vida ?

Sem dúvida os antigos gulliver, pois era a brincadeira de infância que mais curtia mesmo aprendendo isso com os amigos, pois como na minha casa não tinha o costume de prática do jogo e hoje passo para os meu filhos..

Além de gostar você também trabalha na produção dos jogos de botão de forma artesanal ?

Sim, hoje é mais q um Hobby pois também é uma forma de renda para mim e minha família, assim com ajuda e parceria do meu amigo Cláudio Joel que tenho um aparato grande de artes feitas por ele e muitas de minha autoria também.

Quando surgiu sua paixão por jogos de botão ?

É até engraçado, fui a uma festa de aniversário de um primo e nesse dia ele ganhou vários times de botão e ele não curtiu e acabei ganhando deles os times e foi paixão a primeira palhetadas kkkkk.

Com qual idade pode se iniciar aí no hobby dos jogos de botões ?

Não tem idade certa é só gostar e iniciar, aqui em casa meu pequeno Davi começou com 3 anos hoje ele tem 4 anos e se apaixonou ..

Os botões clássicos é o que tem mais valores para quem prática este hobby e esporte ?

Sim, pois é um pela história que ele carrega além de ser difícil achar no mercado..

Os botões passaram por várias transformações e formatos .

Sim com passar do tempo tudo foi mudando e hoje temos várias modalidades e diferentes regras para nosso esporte.



Para você o jogo de botão é mais que um hobby ?

Sim antes era um hobby e hoje tem o complemento do orçamento em casa com o meu trabalho e ajuda na união de todos na FAMÍLIA .

A reportagem do Portal Guaçuano também ouviu mais um apaixonado pela arte do futebol de Botão .

O senhor Cláudio Joel, nascido em Araquari Santa Catarina.

Além de gostar você também trabalha na produção de jogos de forma artesanal?

-Sim, trabalho com a produção de times de futebol de botão, mas o foco maior é as artes digitais para o futebol de botão.Cheguei a fazer alguns por encomenda mas ainda está crescendo esse esporte aqui no município.Tenho hoje algo em torno de 200 times de botão em lentes de 45mm a maioria é time brasileiro.



Os jogos de botão é um hobby que pode ser praticado por todas as idades?

– Não necessariamente, creio que a partir dos 5 anos em diante a criança já tem coordenação motora e um raciocínio melhor para entender algumas regras básicas do jogo.Acho também que após uma certa idade esse esporte pode ser muito prazeroso. Tenho um filho de 4 anos que algumas vezes coloquei a jogar mas ainda não esboçou interesse, dependendo da fase a criança demonstra interesse principalmente no período escolar onde cria rivalidades entre os colegas. Já os mais idosos creio que até onde a condição física permitir também pode ser jogado com bastante precisão.



Qual marcou sua vida?

Creio que entre os 12 aos 15 anos eu joguei muito futebol de botão essa foi uma das fase que me marcaram. Estava começando a assistir os jogos do futebol se não me engano o de brasileirão série A de 2004, onde torcia para meu Vasco da Gama e meu primo para o Santos.

Nessa época fizemos muitos campeonatos a rivalidade era tanta que quando um perdia chegava a chorar ou ficar tão brabo que abandonava as partidas.

Além dele meu primo Eduardo também jogava conosco e um amigo Leandro, foi um período muito prazeroso.quando completei 16 anos mudei de cidade e fui morar em Paranaguá onde me desliguei por completo do futebol de botão, voltando somente em 2018 uns 10 anos mais tarde.

Olhei um grupo de futebol de botão no facebook e despertou o interesse em voltar a jogar.

Comecei comprando duas mesas da Klopff uma média e outra tamanho profissional, quando me deparei que não tinham artes que eu queria, comecei a montar por conta própria, passou o tempo ganhei alguma visibilidade e resolvi tirar as artes gratuitas e começar a vendê-las.

Nesse tempo eu estava passando por problemas o pessoa baixava minhas artes e vendia no mercado livre.

Montei um plano de sócios que pagam mensalmente pelas artes e recebem em torno de 80 a 120 arte mensais.

Dessa forma consegui uma renda extra em casa e aproximar em um grupo as pessoas que gostavam do trabalho que eu desenvolvia. Conheci muitos amigos e fornecedores isso aumentou muito as experiências para montar os times e conhecer as regras do jogo.

O período mais que mais destaca é esse atual finalmente montamos uma liga independente com 20 pessoas e jogamos antes da Pandemia



Qual as medidas dos botões e campo?

Usamos as lentes de 45mm nos campos da klopff que medem 120x80cm, temos outros 2 campos um do amigo Leandro e outra da Mesas Olliver medindo 155x90cm.

Essas medidas de mesa não são as de tamanho profissional, por adaptação ficamos com as mesas médias.

Existem vários modelos e tamanhos também lentes de 55m, de 50mm as que uso de 45mm botões Dodô de 35mm, Play Dreams com mesmos 35mm.



Os botões clássicos é o que tem mais valores para quem pratica esse hobby e esporte?

Sim, mas isso vai de cada pessoa meus botões clássicos foram os da Sonata marca desprezada por muitos botonistas.

Eu nunca tive um botão da Gulliver dito como tradicionais e clássicos. Acho que esse apego pelos botões antigos se dá ao período de infância quando se conhece o esporte.

Quando surgiu sua paixão por jogos de botão ?

Surgiu com 12 anos de idade eu acompanhava o brasileirão e tinha uma mesa parecida com a da marca Estrelão pequena e comecei por influência de amigos na época aos poucos jogando com meu primo ficamos mais viciados pela prática do botonismo. tínhamos nossas próprias regras na época, mas era muito divertido.

”Aconselho muito a começar a prática quem joga não tem depressão” mesmo jogando sozinho ou com vários amigos, o futebol de botão é ímpar. Jogos emocionantes com gols nos últimos lances, gols improváveis, o novato vencendo o veterano, clássicos e mais clássicos, a rivalidade e as competições para quem quer euforia e diversão tudo isso em um esporte chamado futebol de botão!

Confira ai onde pode ter mais informações .

https://claudiojoelartes.blogspot.com/?m=1

E no Instagram

@cj.artesfuteboldebotao