Senac Mogi Guaçu oferta mais de 200 bolsas de estudo para cursos com início em janeiro

Com o início do ano se aproximando, muitas pessoas já começaram a pensar nas metas para 2020. Aprender inglês, fazer um curso de especialização, subir de cargo e empreender aparecem entre os 10 principais objetivos dos brasileiros para os próximos meses, segundo levantamento do aplicativo 7waves. O estudo, que tem como base mais de 50 mil usuários ativos da plataforma de planejamento pessoal, mostra como a qualificação profissional pode estimular a conquista das metas para o novo ano.

“O conhecimento é o melhor investimento que qualquer um pode fazer. O capital intelectual é hoje a moeda de mais valia que temos no mercado e com ela podemos alcançar os demais objetivos”, avalia Marcelo Paganini Gomes da Cunha, gerente do Senac Mogi Guaçu.

Para quem deseja iniciar as metas sem perder tempo, o Senac Mogi Guaçu oferece 21 cursos com aulas a partir de janeiro, totalizando 423 vagas abertas. “O início do ano é o momento ideal para começar um novo curso, seja para quem está querendo iniciar os estudos ou se especializar em uma área. Das vagas oferecidas, temos 203 com bolsas de estudo. Para concorrer a uma delas é preciso se inscrever diretamente no Portal Senac”, explica Marcelo.

Entre os cursos disponíveis, estão Assistente de Recursos Humanos, Porteiro e Vigia, Auxiliar de Escritório, Excel com VBA, Cuidador de Idoso, Pizzas Doces e Salgadas, Cardápio Diet e Light, Reiki – nível 1 e 2, Coloração e Descoloração Parcial, Assistente Administrativo, Oficina de Teatro, Como Falar em Público, Contador de Histórias, Técnicas Básicas de Costura, Depilação, AutoCAD – projetos em 2D, Finanças Para Não Financeiros, Operador de Computador, Hambúrguer Artesanal, Businnes Intelligence com Excel e Drenagem Linfática Manual. Mais informações e inscrições estão disponíveis no Portal Senac: www.sp.senac.br/mogiguacu.

Política de bolsas

Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições podem ser realizadas no Portal Senac até dois meses antes da data de início do curso, a partir das 12 horas, e se encerram até cinco dias úteis antes da data de início do curso, ou quando as turmas atingirem a relação de três candidatos por vaga. Mais informações: www.sp.senac.br/bolsasdeestudo.

Serviço

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista

Informações: www.sp.senac.br/mogiguacu